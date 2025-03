Rollerfahrer flüchtet betrunken vor Polizei

Kronberg (dpa/lhe) - Ein Rollerfahrer ist im Taunus betrunken vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und am Ende doch festgenommen worden. Am frühen Morgen wollten Beamte den 24-Jährigen in Kronberg im Hochtaunuskreis kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. Doch der Mann missachtete demnach die Anhaltezeichen, gab Gas und fuhr mit dem Roller über einen Supermarktparkplatz, einen Gehweg und einen Feldweg davon.