Rollstuhlfahrer im Frankfurter Bahnhofsviertel getötet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist am Donnerstag ein Rollstuhlfahrer getötet worden. Das teilte Landesinnenminister Roman Poseck (CDU) am Freitag in Wiesbaden bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2023 in Hessen mit. Weitere Angaben machte er zunächst nicht. Poseck verwies zugleich auf mehr Videoüberwachung und Razzien sowie die Einführung einer Waffenverbotszone im Frankfurter Bahnhofsviertel.