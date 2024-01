Frankfurt stellt Videoüberwachung im Bahnhofsviertel vor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach jahrelanger Planung soll am Montag die neue Videoüberwachung im Frankfurter Bahnhofsviertel starten. Die Polizei verspricht sich von den neuen Kameras «schnellere Hilfe durch schnellere Reaktionszeit» und «detaillierte Tatrekonstruktionen», wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Polizei heißt. Oberbürgermeister Mike Josef, Ordnungsdezernentin Annette Rinn und Polizeipräsident Stefan Müller wollen darüber in einer Pressekonferenz (12.45 Uhr) im Polizeipräsidium der Mainmetropole informieren.