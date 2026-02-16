Rosenmontag in Hessen – Fulda erwartet zehntausende Narren
Bunte Wagen, Musik und tausende Narren: In vielen Städten wird mit bunten Umzügen Rosenmontag gefeiert.
Fulda/Herbstein (dpa/lhe) - Mit zahlreichen bunten Umzügen in den hessischen Städten und Gemeinden feiern Närrinnen und Narren heute den Rosenmontag. Sie schunkeln am Straßenrand mit, wenn Motivwagen, Garden und Musikkapellen vorbeiziehen. Zehntausende Zuschauer erwartet die Stadt Fulda beim größten Rosenmontagszug Hessens, der um 13.33 Uhr startet.
Über 260 Zugnummern und mehr als 4.200 Teilnehmende werden bei dem Umzug dabei sein, wie die Fuldaer Karnevals-Gesellschaft mitteilte. Der Fuldaer Umzug wird damit noch größer als vor einem Jahr.
Im mittelhessischen Herbstein setzt sich der traditionelle Springerzug um 10.11 Uhr in Bewegung. Auch anderswo in Hessen sind heute Rosenmontags-Umzüge geplant, beispielsweise in den nordhessischen Kleinstädten Volkmarsen und Fritzlar (Landkreis Waldeck-Frankenberg) sowie in Seligenstadt (Kreis Offenbach).