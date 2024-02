Schunkeln und Feiern bei Rosenmontagszügen in Hessen

Fulda/Herbstein (dpa/lhe) - Die Straßenfastnacht steuert in vielen hessischen Städten an diesem Rosenmontag auf ihren Höhepunkt zu. Wieder werden Zehntausende Närrinnen und Narren schunkelnd mitfeiern, wenn Garden und Motivwagen an ihnen vorüberziehen. Traditionell der größte Umzug findet in Fulda statt. Fast 90.000 Menschen nahmen Polizeiangaben zufolge im vergangenen Jahr teil. Los geht es um 13.33 Uhr.

In Herbstein (Vogelsbergkreis) führt traditionell der sogenannte Bajazz um 10.11 Uhr den Springerzug an. Tiroler Steinmetze brachten die Tradition im 17. Jahrhundert nach Herbstein. Größere Rosenmontagszüge finden außerdem in Seligenstadt, Marburg, Fritzlar und Volkmarsen statt. Von Frost und Sturm bleiben die Fastnachter in diesem Jahr verschont, doch so richtig gut meint es das Wetter nicht mit ihnen: Am Rosenmontag wird es laut Deutschem Wetterdienst vielerorts wechselnd bewölkt und regnerisch sein. Zumindest wird es mild bei Höchsttemperaturen zwischen 8 und 11 Grad.