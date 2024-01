Bajazz-Rolle für Herbsteiner Springerzug versteigert

Herbstein (dpa/lhe) - Das traditionsreiche Amt des Bajazz als Anführer der Fastnacht in Herbstein (Vogelsbergkreis) ist am Sonntag bei einer Auktion versteigert worden. Den Zuschlag erhielt der Schreinermeister Markus Heuser mit seinem Höchstgebot von 5310 Euro, wie Manuel Hensler, der Vorsitzende der Fastnachtsvereinigung Herbstein, mitteilte. Die Summe lag unter dem im vergangenen Jahr erzielten Rekordwert von 6600 Euro.

Beim Rosenmontagszug trägt der Bajazz ein buntes Gewand und eine goldene Krone und lässt sich bei seinen Sprüngen in einer bestimmten Schrittfolge von Tausenden Zuschauern am Streckenrand anfeuern und bejubeln. Tiroler Steinmetze brachten die Tradition des Springerzugs im 17. Jahrhundert nach Herbstein, als sie Restaurationsarbeiten an der Stadtmauer vornahmen. Die Versteigerung findet traditionell am ersten Sonntag im Januar statt. Mit dem Erlös werden Umzugswagen und Gardekostüme finanziert.