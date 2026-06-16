Verteidiger bleibt

Routinier Hübner verlängert Vertrag in Wiesbaden

Florian Hübner bleibt dem SV Wehen Wiesbaden treu. Auf der Zielgeraden seiner Karriere hat der 35-Jährige noch einen großen Traum.

Florian Hübner (hier noch im Trikot des 1. FC Nürnberg) bleibt dem SV Wehen Wiesbaden ein weiteres Jahr erhalten. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Florian Hübner (hier noch im Trikot des 1. FC Nürnberg) bleibt dem SV Wehen Wiesbaden ein weiteres Jahr erhalten. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Innenverteidiger Florian Hübner bleibt dem Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag des Routiniers wurde um ein Jahr verlängert, wie der Club mitteilte.

Hübner träumt vom Aufstieg

«Gemeinsam mit der Mannschaft will ich das Maximum herausholen. Es wäre ein Traum, zum Abschluss meiner Karriere noch einmal den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen», sagte Hübner.

Der Defensivspieler war 2024 vom 1. FC Nürnberg nach Wiesbaden gewechselt und damit in seine Geburtsstadt sowie zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt.

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In der Spielzeit 2024/2025 kam er aufgrund eines Innenbandrisses im Sprunggelenk nur auf acht Drittliga-Partien, in der abgelaufenen Saison brachte er es auf 21 Pflichtspiel-Einsätze. Zum Saisonende wurde der 35-Jährige von einer Gehirnerschütterung ausgebremst.

Geschäftsführer Sport würdigt Hübner als «Führungsspieler»

«Florian ist mit seiner Erfahrung auf und neben dem Platz ein wichtiger Faktor für unsere Mannschaft. Er geht voran, übernimmt Verantwortung und ist als Führungsspieler von großer Bedeutung», sagte Wiesbadens Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.

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