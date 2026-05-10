Weinbau

Rückgang bei Rotwein - Trend zu Weißwein

Weißweine machen bereits 70 Prozent des deutschen Weinbaus aus. Welche Bedeutung Chinas Weinvorlieben auch für hiesige Winzer haben.

Rot oder weiß? Weltweit steigt eher Weißwein in der Gunst der Weintrinker. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Rot oder weiß? Weltweit steigt eher Weißwein in der Gunst der Weintrinker. (Symbolbild)

Bodenheim (dpa) - Der Trend geht weiterhin zum Weißwein. «Wir haben weltweit einen Rückgang von Rotweinen», sagt der Sprecher des Deutschen Weininstituts (DWI) in Bodenheim bei Mainz, Ernst Büscher. Bundesweit machten Weißweine heute 70 Prozent des Weinbaus aus. «Anfang der Nullerjahre waren es noch nur 63 Prozent gewesen.»

Bild

Rotwein gelte als schwerer und alkoholhaltiger als Weißwein, das Gesundheitsbewusstsein sei gewachsen. «Die Welt verlangt insgesamt nach leichteren und fruchtigeren Weißweinen», sagt der DWI-Sprecher. Das helfe vielen deutschen Winzern auch im Export. Gerade in Rheinland-Pfalz und Hessen ist der Anteil etwa der weißen Riesling-Rebsorte hoch.

Rot als Farbe des Glücks

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Beispielsweise in China ist deutscher Weißwein laut Büscher inzwischen mehr gefragt. «Rotwein geht dort dagegen zurück, obwohl die Farbe Rot als Farbe des Glücks in China gilt», sagt der Experte. Aber gerade jüngere Generationen im Reich der Mitte bevorzugten mittlerweile oft Weißwein. 

Bild

2025 gab es Büscher zufolge in Deutschland rund 102.000 Hektar Rebfläche. Das waren etwa 1300 weniger als im Vorjahr. «Das Gros des Rückgangs ist mit rund 800 Hektar auf Baden-Württemberg entfallen», erläutert Büscher. Das hänge auch mit dem dortigen hohen Anteil von Rotwein zusammen. 

Rückgang der Rebfläche

Bundesweit betraf 2025 der Rückgang von Rebflächen laut dem DWI-Sprecher binnen Jahresfrist die roten Sorten mit einem Minus von 791 Hektar, die Weißweinsorten dagegen nur mit einem Verlust von 539 Hektar. In Rheinland-Pfalz und Hessen dominiert auch insgesamt der Anbau von weißen Weinen.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Robuste Rebsorten legen auf niedrigem Niveau zu
Neue und alte Weinreben

Robuste Rebsorten legen auf niedrigem Niveau zu

Die Winzer in Deutschland stellen sich stärker mit neuen, widerstandsfähigen Weinreben auf die Folgen des Klimawandels ein. Das Deutsche Weininstitut gibt einen Überblick.

12.04.2026

Kleinste Ernte seit 2017: Winzer erzeugen weniger Wein
Rot, Weiß oder Rosé?

Kleinste Ernte seit 2017: Winzer erzeugen weniger Wein

Die beiden größten Weinanbaugebiete in Deutschland, Rheinhessen und Pfalz, wurden im vergangenen Jahr kurz vor Beginn der Lese besonders von Wetterkapriolen getroffen. Das hat Folgen.

30.03.2026

Weniger Weinbau in Baden-Württemberg – Flächen nehmen ab
Weinbau

Weniger Weinbau in Baden-Württemberg – Flächen nehmen ab

Weniger Rebflächen, sinkende Erträge: Immer mehr Winzer in Baden-Württemberg geben den Weinanbau auf. Welche Sorten besonders betroffen sind.

06.03.2026

Schätzung: Winzer rechnen mit größerer Weinernte
Weißwein dominiert

Schätzung: Winzer rechnen mit größerer Weinernte

Nach einem schwierigen Weinjahr 2024 nähern sich die Winzer bei der diesjährigen Ernte wieder den üblichen Werten. Doch nicht alle Gebiete profitieren gleichermaßen.

10.10.2025

Deutsche Winzer erzeugen deutlich weniger Wein
Agrar

Deutsche Winzer erzeugen deutlich weniger Wein

Ein feuchtes Frühjahr, späte Fröste, Hagel und Starkregen drücken die Menge an Weinmost. Bis auf die Anbauriesen Rheinhessen und Pfalz gibt es überall Rückgänge.

20.03.2025