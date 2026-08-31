Lebensmittel

Rückruf von gefrorenen Wildheidelbeeren wegen Salmonellen

Nach Angaben des Herstellers könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen Salmonellen enthalten. Das betroffene Produkt wurde bundesweit bei Edeka und Marktkauf verkauft.

Betroffen sind mehrere Chargen des Produkts Edeka Bio Wildheidelbeeren tiefgefroren in einer 300-Gramm-Packung. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Betroffen sind mehrere Chargen des Produkts Edeka Bio Wildheidelbeeren tiefgefroren in einer 300-Gramm-Packung. (Symbolbild)

Jessen (dpa) - Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost ruft mehrere Chargen gefrorener Wildheidelbeeren wegen einer möglichen Verunreinigung mit Salmonellen zurück. Das Produkt Edeka Bio Wildheidelbeeren tiefgefroren in einer 300-Gramm-Packung sei bundesweit bei Edeka und Marktkauf verkauft worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Jessen im Osten von Sachsen-Anhalt mit.

Betroffen sind den Angaben nach diese Chargen:

  • L140626V3, Mindesthaltbarkeitsdatum 13.06.2028
  • L150626V3/L150626N3, Mindesthaltbarkeitsdatum 14.06.2028
  • L240626 14/L240626D4/L240626 E4, Mindesthaltbarkeitsdatum 23.06.2028
  • L250626 E4/ L250626 14, Mindesthaltbarkeitsdatum 24.06.2028

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Von dem Verzehr des betroffenen Produktes werde dringend abgeraten. Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind den Angaben nach nicht betroffen. In den Supermärkten würden die betroffenen Chargen zurückgenommen, der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbon erstattet.

Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann etwa zu Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie leichtem Fieber führen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere oder Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem könnten jedoch auch schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

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