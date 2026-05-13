Gesundheitsgefahr

Salmonellen in Schokoladenstreuseln – Rückruf bei Lidl

Warnung vor bestimmten Schokostreuseln in Supermarktregalen: Das Produkt kann krank machen. Möglich sind Durchfall und Bauchschmerzen.

Ein Hersteller ruft Schokoladenstreusel wegen Salmonellen zurück. (Symbolfoto) Foto: Sina Schuldt/dpa
Ein Hersteller ruft Schokoladenstreusel wegen Salmonellen zurück. (Symbolfoto)

Barmstedt/Neckarsulm (dpa) - Wegen Salmonellengefahr ruft der Hersteller Drageefabrik Stolze GmbH eine bestimmte Packung Schokoladenstreusel zurück. Betroffen ist das Produkt «Belbake Schokoladenstreusel (mindestens 32 Prozent Kakao) 400 Gramm» - mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2027 und den Chargen-Nummern 1326.01 bis 1326.14, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. 

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Bei einer Untersuchung des Herstellers seien Salmonellen nachgewiesen worden. Diese können Magen-/Darmerkrankungen auslösen. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem könnten ernste Krankheitsverläufe auftreten. 

Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt

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Das Produkt sei bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen verkauft worden. Die Ware könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. 

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Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte der Drageefabrik Stolze mit Sitz in Barmstedt (Schleswig-Holstein) sowie weitere Produkte der Marke «Belbake» seien von dem Rückruf nicht betroffen.

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