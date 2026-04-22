Lebensmittelrückruf

Rückruf von Pistaziencreme wegen Salmonellengefahr

Pistaziencreme ist ein Trendaufstrich. Aktuell sollte man vor dem Verzehr aber das Etikett studieren.

Aus Pistazien wird eine beliebte Creme gemacht. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa/dpa-tmn
Aus Pistazien wird eine beliebte Creme gemacht. (Symbolbild)

Langenbach (dpa) - Die Pistaziencreme «Gourmet Celebi» wird wegen einer möglichen Verunreinigung mit Salmonellen zurückgerufen. Betroffen seien 200-Gramm-Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Dezember 2026, teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de mit. Das Produkt der Firma Akar nordöstlich von München wurde demnach bundesweit verkauft. 

Rückgabe auch ohne Kassenbon

Kundinnen und Kunden könnten bereits gekaufte Ware auch ohne Kassenbon im Laden zurückgeben und erhielten den Kaufpreis erstattet, teilte das Unternehmen mit, das seinen Sitz in Langenbach bei Freising hat. Beliefert werden Supermarktketten wie Edeka, Rewe, Lidl oder Norma.

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Bei Symptomen zum Arzt

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Salmonellen-Bakterien können nach Angaben des Bundesinstitutes für Öffentliche Gesundheit eine typische Lebensmittelinfektion verursachen, oft mit Durchfall, Fieber, Kopf- und Bauchschmerzen, gelegentlich auch mit Erbrechen. Als besonders gefährdet gelten Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und abwehrgeschwächte Menschen. Bei ihnen könnten Durchfall und Erbrechen den Körper stark austrocknen, was das Risiko für weitere Komplikationen erhöhe.

Bei Symptomen wird geraten, zum Arzt zu gehen. Eine vorbeugende Behandlung ohne Krankheitsanzeichen sei dagegen nicht sinnvoll.

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