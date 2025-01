Ruhigeres und teils sonniges Winterwetter am Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen lockt an diesem Wochenende an einigen Orten Sonnenschein zu einem Winterspaziergang nach draußen. Am Samstag kann dann am Abend im Norden wieder vereinzelt Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperatur liegen zwischen 1 und 3 Grad, im Bergland herrscht teils leichter Dauerfrost um minus 2 Grad.