Wettervorhersage

Ruhiges Sommerwetter in Hessen am Wochenende

Angenehme Temperaturen und viel Sonne: Das Wochenende in Hessen verspricht ruhiges Sommerwetter – mit kleinen regionalen Unterschieden.

Ruhiges und «warnfreies» Sommerwetter erwartet der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende in Hessen. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa
Ruhiges und «warnfreies» Sommerwetter erwartet der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende in Hessen. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Sonne, ein paar Wolken und mancherorts etwas Regen - an diesem Wochenende können sich die Menschen in Hessen auf angenehmes Sommerwetter einstellen. Im Tagesverlauf ist es heiter bis wolkig und trocken bei Höchsttemperaturen von 21 bis 27 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, in den Hochlagen der Mittelgebirge werden lediglich 19 Grad erreicht. Auch die Nacht bleibe niederschlagsfrei bei erfrischenden 12 bis 9 Grad.

Heiter bis sonnig geht es dann laut DWD am Samstag im Süden weiter, während Wolken im Norden teils etwas Regen bringen. Mit 24 bis 29 Grad werde es etwas wärmer, im Bergland werden um 21 Grad erreicht. In der Nacht zum Sonntag falle vereinzelt etwas Regen.

Auch für Sonntag erwarten die Meteorologen bei wechselnder Bewölkung vereinzelte Schauer bei Höchstwerten von 25 bis 30 Grad, in Hochlagen um 20 Grad. Mit wechselnder bis starker Bewölkung und möglicherweise etwas Regen geht es dann am Montag im Norden auch in die neue Woche. Nach Süden scheint häufiger die Sonne, Regen ist laut DWD nicht in Sicht.

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