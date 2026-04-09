Erst Sonne, dann Regen - Aprilwetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Es ziehen zwar Schleierwolken über Hessen hinweg, doch immerhin zeitweise scheint auch heute die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge zwischen 16 Grad in Nordhessen und 21 an der Bergstraße. In höheren Lagen sind es etwa 14 Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen von Westen Wolken und Schauer heran, auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Tag ziehen Wolken und Regen weiter und es bleibt trocken. Mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad. Im höheren Bergland bleibt es mit bis zu 9 Grad etwas kühler.

Der Samstag wird laut DWD erneut heiter bis sonnig und angenehm warm: Die Temperaturen steigen auf 18 Grad in Nordhessen und 22 Grad an der Bergstraße. Stark bewölkt und regnerisch soll es hingegen am Sonntag werden, mit Temperaturen bis maximal 14 Grad.