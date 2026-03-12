Kriminalität

Rulantica-Urteil nicht rechtskräftig - Revision eingelegt

Trotz des Urteils im Rulantica-Fall ist noch nicht Schluss, jetzt muss der Bundesgerichtshof ran. Warum hat sich die Nebenklage für Revision entschieden?

Der Angeklagte hatte die Taten im Prozess eingeräumt. (Archiv) Foto: Martin Oversohl/dpa
Der Angeklagte hatte die Taten im Prozess eingeräumt. (Archiv)

Freiburg/Rust (dpa) - Der Fall um das Weglocken und den sexuellen Missbrauch eines Mädchens aus dem südbadischen Erlebnisbad Rulantica ist trotz der Verurteilung des Täters noch nicht beendet. Zwar hatten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung über einen Strafrahmen verständigt. Nun aber legte die Nebenklage Revision ein, wie das Landgericht in Freiburg auf Anfrage mitteilte. Der Bundesgerichtshof muss sich daher mit dem Fall und dem Urteil beschäftigen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am Mittwoch vergangener Woche war ein 31 Jahre alter Mann in Freiburg zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte nach eigenen Angaben im vergangenen Sommer ein damals sechs Jahre altes Kind aus dem Bad des Europa-Parks im südbadischen Rust gelockt und missbraucht. 

Anwalt: Wollten keine Chance verpassen

Der Anwalt der Nebenklage vertritt das Mädchen, dessen Vater vor Gericht auch ausgesagt hatte. «Wir haben das aus fristwahrenden Gründen getan», sagte der Verteidiger der Deutschen Presse-Agentur. Da nur eine Woche Zeit gewesen sei und die schriftliche Begründung für das Urteil nicht vorgelegen habe, sei die Revision notwendig gewesen, um keine Chance zu verpassen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Falsche Narkoseärztin: Erneut Revision eingelegt
Justiz

Falsche Narkoseärztin: Erneut Revision eingelegt

Das Landgericht Kassel hatte die Frau in einem Revisionsverfahren zu 15 Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Nun muss der Bundesgerichtshof den Fall zum zweiten Mal prüfen.

06.06.2025

Höcke-Prozess: Alle Verteidiger haben Revision eingelegt
AfD

Höcke-Prozess: Alle Verteidiger haben Revision eingelegt

Das Landgericht Halle hat AfD-Politiker Björn Höcke in der vergangenen Woche zu einer Geldstrafe verurteilt. Seine Anwälte haben Revision eingelegt. Nun muss der Bundesgerichtshof entscheiden.

21.05.2024

Verteidiger von Höcke haben Revision gegen Urteil eingelegt
Prozess in Halle

Verteidiger von Höcke haben Revision gegen Urteil eingelegt

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke wurde in Halle zu einer Geldstrafe verurteilt. Sein Anwalt hat Revision eingelegt. Der Fall geht nun an den Bundesgerichtshof.

16.05.2024

Nebenklage legt Revision gegen Urteil im Marktplatz-Prozess ein
Landgericht

Nebenklage legt Revision gegen Urteil im Marktplatz-Prozess ein

Ursprünglich war einer der beiden Beamten wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge angeklagt gewesen. Das Landgericht Mannheim urteilte: Einsatz war gerechtfertigt.

05.03.2024

Zerstückelte Leiche: Revision gegen Urteil eingelegt
Bremen

Zerstückelte Leiche: Revision gegen Urteil eingelegt

Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil im Fall eines Mannes, der seine Frau zerstückelt hat, Revision eingelegt. Es geht dabei um ein zweites Mordmotiv neben Heimtücke.

26.05.2023