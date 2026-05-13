Rund 1.200 Programmpunkte - Das bietet der Hessentag

Fulda (dpa/lhe) - Der Countdown läuft: In knapp vier Wochen beginnt in Fulda der 63. Hessentag. Die osthessische Barockstadt ist nach 1990 zum zweiten Mal Gastgeber. Das für 2021 geplante Landesfest war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Das Wichtigste zum Programm der zehntägigen Feierlichkeiten in Fragen und Antworten:

Wann und wo findet der Hessentag statt?

Deutschlands größtes und ältestes Landesfest wird vom 12. bis 21. Juni gefeiert. Die fast drei Kilometer lange Hessentagsstraße soll sich quer durch das Zentrum Fuldas bis zu den Fulda-Auen erstrecken. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplatz der großen Live-Auftritte. Er bietet Platz für mehr als 10.000 Zuschauer.

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Foto: Hannes P. Albert/dpa Musikgrößen, ein Festumzug und eine Gala zum 80. Landesjubiläum erwarten die Besucher beim Hessentag.

«Überall in der Stadt wird mit hoher Intensität für den Hessentag gearbeitet, und die Vorfreude steigt spürbar», sagte Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU). Er stellte gemeinsam mit dem Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Benedikt Kuhn das Programm für das zehntägige Fest vor. Zusätzlich zu zehn hochkarätigen Musik-Events in der Hessentagsarena auf dem Domplatz stehen ihm zufolge fast 1.200 kostenfreie Programmpunkte zur Auswahl.

Welche musikalischen Highlights erwarten die Besucher?

Zu den Höhepunkten des 63. Hessentags unter dem Motto «FD – Foll hessisch» zählt unter anderem der Auftritt von Schlager-Ikone Roland Kaiser am 13. Juni um 20.00 Uhr. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Songwriter Clueso steht einen Tag später, am 14. Juni dort um 20.00 Uhr, auf der Bühne. Auch Roxette, Peter Maffay, Sarah Connor, Montez, Avantasia, Giovanni Zarrella und Melissa Naschenweng haben sich angekündigt.

Foto: Christian Tech/Stadt Fulda/dpa Auf dem Fuldaer Domplatz findet zum diesjährigen Hessentag, wie hier im Juli 2022, unter anderem ein Konzert von Roland Kaiser statt. (Archivbild)

Wie feiert Hessen sein 80-jähriges Bestehen auf dem Landesfest?

Zum Geburtstag gibt es unter anderem ein eigenes Hessen-Musical, das Premiere auf dem Landesfest hat. Das Stück mit dem Titel «Der Allmächtige Handkäs» wird als Teil einer rund dreistündigen Gala aufgeführt, die am 11. und 12. Juni jeweils um 20.30 Uhr auf dem Domplatz beginnt. Auf der Bühne steht dabei unter anderem No-Angels-Star Sandy Mölling. Die Live-Band wird von Rodgau-Monotones-Gitarrist Ali Neander geleitet.

Außerdem präsentieren die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach in einer Weinprobe die Jubiläumscuveé «80-Jahre-Hessen».

Welche Angebote gibt es für Familien und Kinder?

Es gibt zahlreiche Mitmachaktionen, Führungen, Lesungen und Aufführungen für Kinder und Familien. Am Stand der Landesmusikakademie Hessen etwa sind junge Entdeckerinnen und Entdecker eingeladen, selbst kreativ zu werden und ihre eigenen Instrumente zu bauen.

Führungen auf dem «Pfad der Kinderrechte» laden Familien und Kinder zu einem besonderen Spaziergang durch die Fulda-Aue ein. Auf dem Rundweg kann an mehreren Stationen spielerisch entdeckt werden, welche Rechte Kinder haben – etwa das Recht auf Schutz, Bildung, Mitbestimmung und Förderung.

Getanzt werden kann unter anderem bei Mitmach-Konzerten und der Kinderdisco des Hessischen Rundfunks. Die KiKA-Stars «Checker Julian» (20. Juni) und Anna von «Anna und die wilden Tiere» (20. und 21. Juni) geben einen Einblick in ihren Fernseh-Alltag und stehen für Fotos und Autogramme zur Verfügung.

Wo kommen Naturfreunde auf ihre Kosten?

Fester Bestandteil des Hessentags ist auch in diesem Jahr die Sonderschau «Der Natur auf der Spur», ein Bildungsangebot für Jung und Alt rund um die Themen Umwelt und Natur. Im Mittelpunkt stehen etwa die Nutzung heimischer Rohstoffe, die Haltung alter Haustierrassen sowie gesunde Ernährung und regionale Produkte.

Foto: Hannes P. Albert/dpa Musikstars auf dem Domplatz und der traditionelle Festumzug setzen besondere Akzente beim Landesfest.

Wird es Gelegenheit zum politischen Austausch geben?

Als Ort der Begegnung und des Dialogs dient der «Treffpunkt Hessen», gelegen im ehemaligen Kaufhof-Areal. Dort stellen sich das Land Hessen, Vereine, Verbände und die im Landtag vertretenen politischen Parteien vor. Ministerpräsident Boris Rhein wird den Treffpunkt am 12. Juni eröffnen. Auf der «Bühne Hessenforum» werden Themen aus Politik, Wirtschaft und Bildung diskutiert und für alle Generationen präsentiert.

Welche Angebote gibt es sonst noch?

Neben Konzerten und Kulturveranstaltungen sind zahlreiche Ausstellungen und Informationsforen geplant. Etliche hessische Ausstellerinnen und Aussteller aus Gastronomie, Handwerk, Handel und Tourismus geben Einblicke in die kulturelle und wirtschaftliche Vielfalt des Landes. Im Festzelt und auf den Aktionsbühnen sorgen Kleinkunst, Tanz, Theater und Mitmachaktionen für Unterhaltung in der gesamten Stadt.

Und was ist mit der Fußball-WM?

Die ersten beiden Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft finden während des Hessentags statt. Am 14. Juni trifft die DFB-Elf auf Curaçao, am 20. Juni auf die Elfenbeinküste. Besucher des Landesfestes verpassen aber nichts. Der Hessische Rundfunk überträgt beide Spiele live im Rahmen eines Public Viewings auf dem Hessentag.

Was ist zum Abschluss des Landesfestes geplant?