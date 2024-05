Rund 2500 Menschen bei linker Maidemo in Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - In Frankfurt haben anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai laut Polizei etwa 2500 Linke und Linksautonome demonstriert. Als Demonstranten Pyrotechnik zündeten, sei ein Polizist durch einen Funkenflug leicht am Kopf verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Er konnte den Einsatz jedoch fortsetzen.