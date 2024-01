Gebäude nach versuchter Geldautomatensprengung evakuiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend versucht, einen Geldautomaten in Frankfurt-Niederursel zu sprengen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gelang es den Tätern nicht, den Geldautomaten zu knacken, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Allerdings sei ein hoher Schaden entstanden.