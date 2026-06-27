Flughafen Frankfurt

Rund 600.000 Fluggäste zum ersten Ferienwochenende erwartet

Ferienzeit heißt Urlaubszeit - in drei Bundesländern sind bereits die Sommerferien gestartet. Wie läuft das erste Ferienwochenende am Frankfurter Flughafen?

Bislang laufe die Abfertigung der Fluggäste reibungslos, so eine Fraport-Sprecherin. Foto: Andreas Arnold/dpa
Bislang laufe die Abfertigung der Fluggäste reibungslos, so eine Fraport-Sprecherin.

Frankfurt am Main (dpa) - Der Flughafen Frankfurt erwartet nach eigenen Angaben mit Start der Sommerferien an diesem Wochenende rund 600.000 Reisende. «Wir sind gut auf das erhöhte Fluggastaufkommen vorbereitet», sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt am Main. 

Ferienzeit heißt Urlaubszeit - in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind die Sommerferien gestartet. Foto: Andreas Arnold/dpa
Ferienzeit heißt Urlaubszeit - in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sind die Sommerferien gestartet.

Als erste Bundesländer sind Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland am Freitag mit dem letzten Schultag in die sechswöchige Ferienzeit gestartet. 

Man rechne mit neun Millionen Passagieren über die gesamte Ferienzeit hinweg, hieß es. Bislang laufe die Abfertigung der Passagiere reibungslos, so die Sprecherin. Auch bei den technischen Abläufen seien keine Störungen bekannt. 

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Mehr Reisende können längere Wartezeiten bedeuten

Durch geänderte EU-Bestimmungen bei Ein- und Ausreise kann es laut Fraport zu längeren Wartezeiten am Flughafen kommen. Foto: Andreas Arnold/dpa
Durch geänderte EU-Bestimmungen bei Ein- und Ausreise kann es laut Fraport zu längeren Wartezeiten am Flughafen kommen.

Fluggäste sollten allerdings mehr Zeit für die Abläufe vor Ort einplanen. Der Flughafen warnt auf seiner Internetseite vor einem erhöhten Verkehrsaufkommen aufgrund der zunehmenden Urlauberzahlen. Für Nicht-EU-Bürger sei mit längeren Wartezeiten infolge des geänderten Einreise- und Ausreisesystems der Europäischen Union (EES) zu rechnen.

Hohe Temperaturen verändern Arbeitsbedingungen am Flughafen

Und die Hitze? Auch für die hohen Temperaturen habe man Vorkehrungen getroffen und sei gut vorbereitet, so die Sprecherin. Insbesondere für die Mitarbeitenden auf dem Vorfeld des Flughafens sei das Wetter eine starke Belastung. Diejenigen, die schwer körperlich arbeiten müssten, rotierten in ihren Jobs.

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