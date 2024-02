Rund eine Million Schaden bei Brand in Möbelgeschäft

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Möbelgeschäft in Bad Hersfeld ist am frühen Sonntagmorgen nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist die Ursache des Feuers in einem Industriegebiet der osthessischen Stadt noch unklar. Eine Begehung des Brandortes dürfte voraussichtlich erst an diesem Montag möglich sein. Verletzt wurde niemand.