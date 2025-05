Rund sieben Jahre nach Brand sucht Polizei Zeugen

Grasellenbach (dpa/lhe) - Rund sieben Jahre nach dem Großbrand in einem Holzwerk in Grasellenbach an der Bergstraße hat die Polizei einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben inzwischen von Brandstiftung aus. In der Nähe des Brandortes sei damals ein 40 bis 50 Jahre alter Mann gesehen worden, welcher sich auffällig verhalten haben soll, teilte die Polizei mit.