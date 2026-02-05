Mini-Supermärkte

Rund um die Uhr einkaufen - wo das im Südwesten möglich wird

Mal eben noch schnell Milch und Mehl im Supermarkt holen? Sonntags hat man da im Südwesten derzeit schlechte Karten. Das soll sich nun ändern. Wie genau?

Personallose Mini-Supermärkte wie dieser sollen im Südwesten künftig rund um die Uhr offen haben dürfen. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Personallose Mini-Supermärkte wie dieser sollen im Südwesten künftig rund um die Uhr offen haben dürfen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Verbraucherinnen und Verbraucher sollen im Südwesten künftig rund um die Uhr in sogenannten Mini-Supermärkten ohne Personal einkaufen können. Eine entsprechende Änderung des Ladenöffnungsgesetzes will der Landtag heute verabschieden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Gesetz sieht vor, dass vollautomatisierte Mini-Supermärkte, in denen kein Personal arbeitet, auch an Sonntagen und Feiertagen rund um die Uhr öffnen dürfen. Bislang müssen die Läden an diesen Tagen offiziell geschlossen bleiben. In dem Gesetz gibt es zudem die Vorgabe, dass die Läden maximal 150 Quadratmeter Verkaufsfläche haben dürfen und nur Waren des täglichen Gebrauchs anbieten dürfen, also etwa Lebensmittel oder Hygieneartikel.

An vier Feiertagen bleibt der Laden weiter zu

Einige kleine Ausnahmen soll es allerdings auch weiter geben: An vier christlichen Feiertagen - am ersten Weihnachtstag, an Karfreitag, am Ostersonntag sowie am Pfingstsonntag - müssen die Mini-Supermärkte weiter geschlossen bleiben. Zudem können Gemeinden die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen einschränken, um etwa einen ungestörten Gottesdienstablauf zu ermöglichen, wie es im Gesetz heißt. Allerdings muss eine Öffnung von mindestens acht Stunden am Stück erlaubt werden. 

Damit die Läden künftig rund um die Uhr öffnen dürfen, müssen die Betreiber an Sonntagen und Feiertagen dafür sorgen, dass keine Mitarbeiter in den Verkaufsstellen arbeiten. Es darf also beispielsweise keine Ware nachgefüllt werden, wenn etwas fehlt, darf das erst am Montag wieder aufgefüllt werden. Einzige Ausnahme: Frische Backwaren dürfen auch sonntags aufgefüllt werden. 

Nach einer Schätzung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg gibt es im Südwesten rund 180 solcher Mini-Supermärkte. Die meisten davon befinden sich der Analyse zufolge im ländlichen Raum und helfen bei der Nahversorgung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mini-Supermärkte auf dem Dorf - Das muss man über sie wissen
Einzelhandel

Mini-Supermärkte auf dem Dorf - Das muss man über sie wissen

Bäcker, Metzger und Co. gibt es in vielen Dörfern schon länger nicht mehr, zum Einkaufen braucht man oft das Auto. Abhilfe können Mini-Supermärkte ohne Personal schaffen.

15.06.2025

Grüne wollen Mini-Supermärkte auch sonntags öffnen lassen
Einzelhandel

Grüne wollen Mini-Supermärkte auch sonntags öffnen lassen

Schon jetzt gibt es im Südwesten Mini-Supermärkte ohne Personal, die auch am Sonntag geöffnet haben. Offiziell erlaubt ist das aber nicht. Die Grünen wollen das ändern.

15.06.2025

Automatisierte Mini-Märkte dürfen künftig sonntags öffnen
Handel

Automatisierte Mini-Märkte dürfen künftig sonntags öffnen

Kaffee am Sonntag auf dem Land trinken, Milch vergessen und in der Nähe keine zu kaufen? Eine hessische Gesetzesänderung soll hier helfen. Alle fünf Fraktionen im Landtag sind sich dabei einig.

10.07.2024

Landtag will über Gesetz zu Mini-Supermärkten abstimmen
Plenardebatte

Landtag will über Gesetz zu Mini-Supermärkten abstimmen

Keine Milch im Haus am Sonntag? Künftig könnten automatisierte Mini-Märkte ohne Personal bei diesem Problem helfen. Voraussichtlich beschließt der Landtag neue Regeln zur Sonntagsöffnung.

10.07.2024

Landtag-Debatte über Sonntagsöffnung im Lebensmittelhandel
Handel

Landtag-Debatte über Sonntagsöffnung im Lebensmittelhandel

Viele Stimmen in Hessen sind für Lockerungen beim Ladenöffnungsgesetz. Konkret geht es um die Grundversorgung auf dem Land an Sonn- und Feiertagen. Sollen kleine automatisierte Läden öffnen dürfen?

06.02.2024