Airline bietet neue Ziele ab Memmingen an

Memmingen (dpa) - Ryanair will noch in diesem Jahr ein weiteres Flugzeug an den Flughafen Memmingen verlegen und neue Ziele vom Allgäu Airport anfliegen. Zusätzlich zu den bereits bekanntgegebenen neuen Winterflugzielen Catania und Tirana, werde Ryanair dank der neuen Maschine ab Sommer 2027 auch nach Sevilla, Castellon, Varna und Rimini fliegen, sagte Ryanairs Deutschland-Manager Marcel Meyer-Pouchain.

Mit dem vierten stationierten Flugzeug werde Memmingen zu einem der am schnellsten wachsenden deutschen Flughäfen der Airline, teilte Ryanair mit. Das Verkehrsaufkommen solle in diesem Winter um 21 Prozent auf über 700.000 Passagiere wachsen. Ryanair begründete den Ausbau des Flugangebots mit den günstigen Rahmenbedingungen am Allgäu Airport. Durch die auf Effizienz und Kostenminimierung ausgerichtete Infrastruktur könne Memmingen niedrigere Entgelte und Gebühren verlangen als andere Flughäfen, so Ryanair.

In vielen Teilen Deutschlands befindet sich Ryanair aktuell auf dem Rückzug. Die Airline kritisiert hohe Steuern und Gebühren und streicht das Flugangebot teils drastisch zusammen. Aus Bremen etwa will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot.