S-Bahn: Anzeigetafeln zeigen Zugauslastung

Frankfurt (dpa) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die S-Bahn Rhein-Main zeigen künftig mit Echtzeit-Auslastungsanzeigen an den Bahnsteigen, wie voll S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sind. «Dabei werden Informationen zur Auslastung der Waggons ermittelt und vor dem Einfahren der S-Bahn den Fahrgästen am Bahnhof direkt auf den digitalen Anzeigetafeln angezeigt», teilten beide in einer Mitteilung am Montag mit. Piktogramme - drei kleine Punkte - geben Auskunft über geringe, mittlere und hohe Auslastung. Gemessen wird die Auslastung laut Mitteilung anhand der Wlan-Nutzerzahlen in den Zügen.