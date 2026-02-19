S-Bahnen, Busse, Züge - so kommt man trotz Warnstreiks voran

Frankfurt/Marburg/Gießen (dpa/lhe) - Wer im Tagesverlauf als Pendler in Frankfurt unterwegs sein will, sollte sich eine Alternative für Straßen- und U-Bahnen suchen: Die Gewerkschaft Verdi hat zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Betroffen von dem mittlerweile dritten Warnstreiktag im Tarifkonflikt der kommunalen Verkehrsbetriebe ist vor allem Hessens größte Stadt.

Ausweichen auf Busse, S-Bahnen und Züge

Schon vorab hatte die städtische Verkehrsgesellschaft VGF darauf hingewiesen, dass alle neun U-Bahn-Linien und die zehn Straßenbahn-Linien still stehen dürften - und auch die Alternativen genannt. Auf folgende Verkehrsmittel können die Fahrgäste ausweichen - sie sollen trotz des Warnstreiks unterwegs sein:

die S-Bahnen

die Regionalzüge

die städtischen Busse

der Schienenersatzverkehr für die U2

die regionalen Busse und Express-Busse

Im Busverkehr sei dabei mit einer spürbar höheren Nachfrage zu rechnen, deshalb sollten sich Pendler auf mögliche Verspätungen einstellen.

Aktuelle Informationen vor Fahrtantritt empfohlen

Den Fahrgästen empfahl die Nahverkehrsgesellschaft, möglichst kurz vor Fahrtantritt noch einmal aktuelle Informationen einzuholen. Diese seien über die Radio­sender, am RMV-Servicetelefon, im Internet unter www.rmv-frankfurt.de sowie in den sozialen Medien.

Für einen besseren Überblick können die Fahrgäste sich in der Fahrplanauskunft der App RMVgo sowie auf rmv.de die U-Bahn- und Straßenbahnverbindungen ausblenden lassen. Dadurch werden nur die alternativen S-Bah­nen, Regionalzüge und Busse angezeigt, die tatsächlich verkehren. Unter «Routenoptionen» wählt man dafür «Öffentliche Verkehrsmittel» und sollte dort die Häkchen bei «U-Bahn» und bei «Straßenbahn» entfernen, hieß es.

Geringere Einschränkungen in Gießen und Marburg erwartet

Warnstreikaufrufe ergingen auch an die städtischen Verkehrsbetriebe in Gießen und Marburg - allerdings dürften die Fahrgäste der Busse davon wenig zu spüren bekommen, wie es bei den Stadtwerken in den beiden mittelhessischen Städten heißt. So teilten die Stadtwerke Gießen mit, dass die Busfahrerinnen und Busfahrer der Nahverkehrstochter Mit.Bus nicht zum Streik aufgerufen seien, daher rechne man nicht mit Auswirkungen auf den Linienbetrieb.

Auch die Stadtwerke Marburg teilten mit, man plane mit einem regulären Linienverkehr der Stadtbusse. «Davon unabhängig kann es jedoch möglicherweise aufgrund der für Donnerstag gemeldeten Wetterbedingungen mit Schnee und Eis zu Einschränkungen und Ausfällen im Stadtbusverkehr kommen», so die Stadtwerke.

Bei Umstieg aufs Auto Glättegefahr beachten

Tatsächlich macht ein Blick aufs Wetter bei der eigenen Routenplanung Sinn - In der Nacht zum Donnerstag ist Schneefall in Hessen zu erwarten, der von Südwesten her in Regen übergehen soll. Auch für den Tagesverlauf hat der Deutsche Wetterdienst Schneeregen und Schnee angekündigt. Wer also aufs Auto umsteigen möchte, sollte die Glättegefahr auf den Straßen beachten.