Tarifkonflikt

Warnstreik im Nahverkehr in mehreren Städten angelaufen

Busse und Bahnen stehen still: In mehreren hessischen Städten hat der Warnstreik im Nahverkehr begonnen. Was Verdi mit dem Ausstand erreichen will.

Auch in Wiesbaden sind am Morgen wegen eines Warnstreiks im Nahverkehr die Busse der Gesellschaft Eswe im Depot geblieben. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Auch in Wiesbaden sind am Morgen wegen eines Warnstreiks im Nahverkehr die Busse der Gesellschaft Eswe im Depot geblieben. (Archivbild)

Frankfurt/Main/Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - In mehreren hessischen Städten ist am frühen Morgen ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr angelaufen. Betroffen seien vor allem Frankfurt, Kassel und Wiesbaden, sagte der für Busse und Bahnen zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel. In Frankfurt blieben demnach mit Beginn der Frühschicht Straßenbahnen und U-Bahnen in den Depots. In Wiesbaden fuhren keine Busse, und auch in Kassel kam es zum Stillstand auf den Tram- und Buslinien im Stadtgebiet. Auch einige Buslinien und Tram-Strecken ins Kasseler Umland würden nicht bedient, hieß es auf der Homepage des Nordhessischen Verkehrsverbundes. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In Gießen und Marburg sei es ebenfalls bereits zu Fahrtausfällen auf einigen Linien gekommen, sagte Koppel. Weil in beiden mittelhessischen Städten unterschiedliche Tarifverträge für das Fahrpersonal gelten, dürfte das Ausmaß allerdings geringer ausfallen.

Arbeitsbedingungen bei Verhandlungen in Hessen im Fokus

Verdi hatte hessenweit mehrere tausend Beschäftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik ab der Frühschicht aufgerufen. Mit dem Ausstand soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden. 

Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi parallel in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen diesmal nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. Am Donnerstag hatte die zweite Verhandlungsrunde in Hessen zwar ein Angebot der Arbeitgeber, aber kein Ergebnis gebracht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht
Tarifkonflikt

Verdi-Warnstreik: Busse und Bahnen fahren nicht

Die Gewerkschaft legt mit einem Aktionstag den Nahverkehr lahm. Betroffen ist auch das private Omnibusgewerbe. Wo bleiben Busse und Bahnen im Depot?

21.02.2025

Warnstreik im Nahverkehr beendet
Verkehr

Warnstreik im Nahverkehr beendet

16.03.2024

Warnstreik im ÖPNV in vier hessischen Städten endet
Tarife

Warnstreik im ÖPNV in vier hessischen Städten endet

Nach drei Tagen Warnstreik soll der Nahverkehr in vier hessischen Städten in der Nacht zum Samstag wieder in Schwung kommen. Die Fronten in dem Tarifkonflikt sind laut Gewerkschaft Verdi verhärtet.

14.03.2024

ÖPNV-Warnstreik in vier Städten löst GDL-Ausstand ab
Streik

ÖPNV-Warnstreik in vier Städten löst GDL-Ausstand ab

Weiterhin brauchen Pendlerinnen und Pendler starke Nerven. Der Bahnstreik ist vorbei, doch in vier hessischen Städten folgt ein Warnstreik im Nahverkehr.

13.03.2024

Tarifkonflikt

Verdi: Hohe Beteiligung an Warnstreik im Nahverkehr

27.03.2023