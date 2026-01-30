Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr am Montag

Frankfurt/Main (dpa) - Fahrgäste des Öffentlichen Nahverkehrs in Hessen müssen sich am Montag auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsbetriebe in Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Gießen und Marburg aufgerufen, mit der Frühschicht die Arbeit niederzulegen. Damit soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden.

Letztmalig haben die Beschäftigten des ÖPNV in Hessen im vergangenen Winter Warnstreiks organisiert. Besonders betroffen waren damals die Fahrgäste in den Großstädten Frankfurt und Kassel.

In Frankfurt fallen nur die U- und Straßenbahnen unter den umstrittenen Tarifvertrag. Die S-Bahnen der Deutschen Bahn AG wie auch die privatrechtlich betriebenen Busse dürften nicht bestreikt werden. In Kassel betreibt die städtische Verkehrsgesellschaft KVG Busse und Straßenbahnen. In den übrigen Städten könnten Busse der kommunalen Betreiber ausfallen. In den fünf genannten Betrieben sind rund 5.200 Beschäftigte zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Forderungen zum Manteltarif

Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi parallel in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen diesmal nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. In Brandenburg, Thüringen und dem Saarland streitet die Gewerkschaft darüber hinaus auch für höhere Löhne und Gehälter. Verhandlungspartner sind die jeweiligen Landesverbände des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV).