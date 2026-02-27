Aufruf an 5200 Beschäftigte

Beginn des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr

Seit dem frühen Morgen stehen Busse und Bahnen in vielen hessischen Städten still. 5.200 Menschen sind dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das bedeutet starke Einschränkungen für die Fahrgäste.

In vielen hessischen Städten steht am Freitag und Samstag der öffentliche Nahverkehr still. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
In vielen hessischen Städten steht am Freitag und Samstag der öffentliche Nahverkehr still. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Warnstreik im hessischen Nahverkehr hat begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Demnach sind circa 5.200 Beschäftigte in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, Marburg, Offenbach und Kassel dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie viele der Beschäftigten sich genau an dem Warnstreik beteiligen, war zunächst unklar. Die Offenbacher Verkehrsbetriebe werden nach den Angaben von Verdi nur am Freitag bestreikt; die übrigen an beiden Tagen.

Auswirkungen in Marburg, Gießen und Offenbach geringer

In den betroffenen Städten müssten Fahrgäste mit starken Einschränkungen rechnen, so der Sprecher weiter. Allerdings seien die Auswirkungen in Marburg, Gießen und Offenbach voraussichtlich ein wenig geringer.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was Pendler zu den Nahverkehr-Warnstreiks wissen sollten
Tarife

Was Pendler zu den Nahverkehr-Warnstreiks wissen sollten

In mehreren hessischen Städten kommt es erneut zu Warnstreiks im Nahverkehr. Welche Linien betroffen sind und wo Alternativen bereitstehen, erfahren Pendler hier.

vor 2 Stunden

Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr am Montag
Großstädte als Ziel

Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr am Montag

Stillstand in Frankfurt und Kassel? Verdi will mit Warnstreiks in den stockenden Tarifverhandlungen zum Nahverkehr mehr Druck machen.

30.01.2026

So kommt man trotz Warnstreiks im Nahverkehr voran
Streikaufruf von Verdi

So kommt man trotz Warnstreiks im Nahverkehr voran

Am Montag bleiben wegen eines Tarifstreits vielerorts Busse und Bahnen in den Depots. In Hessen gibt es einen Streikaufruf für fünf Städte. Das können Fahrgäste tun, um trotzdem mobil zu sein.

30.01.2026

Warnstreik - Einschränkungen im Frankfurter Nahverkehr
Straßen- und U-Bahn

Warnstreik - Einschränkungen im Frankfurter Nahverkehr

Wer pendelt, hört das nicht gern: Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Warnstreik auf. Dabei sollen auch große Teile des Frankfurter Nahverkehrs bestreikt werden. Einige Alternativen fahren allerdings.

12.02.2025

Arbeitsniederlegung

Italien: Streik bei öffentlichen Verkehrsmitteln erwartet

Die Gewerkschaft «USB» ruft am Montag zu einem vierstündigen Streik auf. Noch ist unklar, ob es zu größeren Einschränkungen für Fahrgäste kommen wird.

21.07.2023