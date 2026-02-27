Beginn des Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr

Frankfurt (dpa/lhe) - Der Warnstreik im hessischen Nahverkehr hat begonnen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Demnach sind circa 5.200 Beschäftigte in den Städten Frankfurt, Wiesbaden, Gießen, Marburg, Offenbach und Kassel dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Wie viele der Beschäftigten sich genau an dem Warnstreik beteiligen, war zunächst unklar. Die Offenbacher Verkehrsbetriebe werden nach den Angaben von Verdi nur am Freitag bestreikt; die übrigen an beiden Tagen.

Auswirkungen in Marburg, Gießen und Offenbach geringer