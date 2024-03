Warnstreik im Nahverkehr beendet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Aufatmen bei Nahverkehrs-Kunden in Frankfurt, Wiesbaden, Gießen und Kassel: Nach mehreren Tagen Warnstreik fahren Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen wieder. Mit der Frühschicht sei der am Mittwoch begonnene Ausstand im öffentlichen Nahverkehr in Hessen beendet, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel am Samstagmorgen. Am 25. März sollen demnach die Tarifverhandlungen in Hessen fortgeführt werden.