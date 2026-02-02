Warnstreik im ÖPNV

Warnstreik lässt Busse und Bahnen stillstehen

Verdi will zum Start in die neue Woche mit Warnstreiks Druck machen in den stockenden Tarifverhandlungen zum Nahverkehr. Was das für Pendlerinnen und Pendler in Hessen bedeutet.

Nix fährt mehr: Für Wiesbaden rechnet die Verkehrsgesellschaft mit erheblichen Einschränkungen. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Nix fährt mehr: Für Wiesbaden rechnet die Verkehrsgesellschaft mit erheblichen Einschränkungen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen in Hessen am Montag mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Besonders betroffen sind voraussichtlich Frankfurt, Kassel und Wiesbaden. Die Gewerkschaft Verdi hat hessenweit 5.200 Beschäftigte von kommunalen Verkehrsbetrieben zu einem ganztägigen Warnstreik ab der Frühschicht aufgerufen. Mit dem Ausstand soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In Frankfurt kann auf Busse und S-Bahnen ausgewichen werden 

In Frankfurt fallen die U- und Straßenbahnen unter den umstrittenen Tarifvertrag. Es sei damit zu rechnen, dass von Betriebsbeginn an alle neun U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien betroffen sind, teilte die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) mit. Vor allem das Bestreiken der U-Bahn als Rückgrat des städtischen Nahverkehrsnetzes werde viele Fahrgäste schmerzhaft treffen, erklärte die städtische Nahverkehrsorganisation traffiQ. Ausweichmöglichkeiten böten die S-Bahnen, Regionalzüge und auch die städtischen Frankfurter Buslinien sowie Regionalbusse, die nicht bestreikt werden. 

«Erhebliche Einschränkungen» in Wiesbaden 

In Wiesbaden erwartet die Verkehrsgesellschaft Eswe den Ausfall der meisten ihrer Busse. Trotz des Warnstreiks fahren den Angaben zufolge die Linien 5, 28, 39 und 46, die von Partnerunternehmen betrieben werden, sowie die Regionalbusse. Fahrgäste in Wiesbaden müssten «mit erheblichen Einschränkungen» im öffentlichen Nahverkehr rechnen, hieß es. 

Auch in Kassel «weitreichende Ausfälle und Einschränkungen» 

Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) rechnet nach eigenen Angaben ebenfalls mit Ausfällen auf allen Linien; RegioTrams verkehrten nur zwischen dem Umland und Kassel Hauptbahnhof, Fahrten innerhalb der Kasseler Innenstadt entfallen. Fahrgäste müssten sich im gesamten Stadtgebiet Kassel «auf weitreichende Ausfälle und Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr» einstellen, teilte die KVG mit. 

Regionale Buslinien nicht betroffen 

Betroffen seien voraussichtlich sämtliche Straßenbahn‑ und Buslinien 1 bis 29 der KVG im Stadtgebiet. Auch die Buslinien 11, 17 und 22 im Umland sowie die Fahrten auf den Straßenbahnstrecken nach Vellmar, Baunatal und durch das Lossetal würden ebenso wie Anruf-Sammel-Taxen nicht bedient. Im Stadtgebiet Kassel könnten die Fahrgäste auf einige regionale Buslinien ausweichen, die uneingeschränkt unterwegs seien, teilte die KVG mit. 

In Mittelhessen wird regulärer Busverkehr erwartet 

In Marburg und Gießen rechnen die Stadtwerke dagegen trotz Aufruf zum Warnstreik mit einem regulären Busverkehr. Die Gießener Stadtwerke erklärten, der Aufruf schließe bei dem Tochterunternehmen Mit.Bus GmbH angestellte Fahrer und Fahrerinnen nicht ein. «Im Betrieb der Marburger Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) ist mit keinen größeren streikbedingten Auswirkungen zu rechnen», hieß es von den Stadtwerken Marburg. 

Forderungen zum Manteltarif 

Die ÖPNV-Verhandlungen werden von Verdi parallel in allen Bundesländern geführt. Es geht in Hessen diesmal nicht um die Gehälter der Beschäftigten, sondern um die Arbeitsbedingungen nach dem Manteltarifvertrag. In Brandenburg, Thüringen und dem Saarland streitet die Gewerkschaft darüber hinaus auch für höhere Löhne und Gehälter. Verhandlungspartner sind die jeweiligen Landesverbände des Kommunalen Arbeitgeberverbands (KAV). 

Am Donnerstag hatte die zweite Verhandlungsrunde in Hessen zwar ein Angebot der Arbeitgeber, aber kein Ergebnis gebracht. Verdi hat ein Bündel von Forderungen aufgestellt, in dem es um Schichtzuschläge, Eingruppierungen, Ballungsraumzulage und einen zusätzlichen Urlaubstag geht. Die Arbeitgeber sollen sich zudem bereiterklären, über einen weiteren Urlaubstag exklusiv für Gewerkschaftsmitglieder zu sprechen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr am Montag
Großstädte als Ziel

Verdi-Warnstreiks im Nahverkehr am Montag

Stillstand in Frankfurt und Kassel? Verdi will mit Warnstreiks in den stockenden Tarifverhandlungen zum Nahverkehr mehr Druck machen.

30.01.2026

So kommt man trotz Warnstreiks im Nahverkehr voran
Streikaufruf von Verdi

So kommt man trotz Warnstreiks im Nahverkehr voran

Am Montag bleiben wegen eines Tarifstreits vielerorts Busse und Bahnen in den Depots. In Hessen gibt es einen Streikaufruf für fünf Städte. Das können Fahrgäste tun, um trotzdem mobil zu sein.

30.01.2026

Warnstreik: Kein ÖPNV in Kassel - Tausende demonstrieren
Tarifkonflikt

Warnstreik: Kein ÖPNV in Kassel - Tausende demonstrieren

Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Hessen gehen weiter. Jetzt trifft es auch die Fahrgäste in Kassel - zusätzlich zu jenen in Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden.

12.03.2025

ÖPNV-Warnstreik startet: Weiterhin Einschränkungen
GDL

ÖPNV-Warnstreik startet: Weiterhin Einschränkungen

Weiterhin brauchen Pendlerinnen und Pendler in Hessen starke Nerven. Der GDL-Streik endet, doch ein Warnstreik im Nahverkehr in vier hessischen Städten folgt.

13.03.2024

Lokführerstreik endet - ÖPNV-Warnstreik startet
Streikwelle

Lokführerstreik endet - ÖPNV-Warnstreik startet

Nach dem Streik ist vor dem Streik: Auf den Ausstand der Lokführer folgen in vier hessischen Städten ÖPNV-Warnstreiks. Auch bei der Bahn dürfte es noch Einschränkungen geben.

12.03.2024