Saatgut und Frühjahrsputz: Hessenpark stellt Programm vor

Neu-Anspach (dpa/lhe) - Eine alte Tankstelle wird eröffnet, eine historische Hausfrau verrät Tipps zum Frühjahrsputz und auch Gartenliebhaber kommen auf der Saatgutbörse auf ihre Kosten: Der Hessenpark in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) will auch dieses Jahr Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm locken. Zu den ersten Veranstaltungen gehöre die Eröffnung der Sonderausstellung «Herzschläge. Beginn und Abschied», die sich mit den existenziellen Themen Geburt und Tod auseinandersetze, sagte der Museumsleiter Jens Scheller. Gezeigt werden etwa Fotografien, aus Muttermilch hergestellter Schmuck und ein Lehrbuch für Hebammen aus dem 18. Jahrhundert.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Traditionell beginnt die Saison im Hessenpark am 1. März mit einer öffentlichen Führung durch den Museumsleiter. Auf dem rund 65 Hektar großen Gelände können über 110 Gebäude besichtigt werden, die von ihren früheren Standorten in Hessen weichen mussten und im Hessenpark wieder aufgebaut wurden. Dazu gehört eine alte Tankstelle aus Birstein (Main-Kinzig-Kreis) mit Zapfsäulen und Kassenhäuschen, die im Juni eröffnet werden soll.

Wiederaufbau wie original

Zudem werkeln die Handwerker derzeit etwa an dem originalgetreuen Wiederaufbau eines Hauses aus Mademühlen im Westerwald. Die Bewohner hätten in den 1950er Jahren relativ viel Geld in einem Preisausschreiben gewonnen, worüber viele Presseberichte erschienen seien, erklärte Scheller «Daher wissen wir ziemlich genau, wie es dort in der Stube aussah.»

Eine weitere Ausstellung in der neuen Saison beschäftigt sich etwa mit der NS-Herrschaft, und zwar unter dem Titel «Transport ins Ungewisse – Menschliche Fracht». Zudem präsentiert der Hessenpark Fotos aus seinem reichhaltigen Fundus, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Bandbreite reicht von Schnappschüssen aus dem Alltag bis hin zu arrangierten Familienporträts.

Insgesamt werden in dieser Saison acht der beliebten Bauernmärkte veranstaltet. Im Frühjahr wird zudem etwa zu Schauspielführungen, einer Vogelstimmenwanderung und einem Pflanzenmarkt eingeladen.

Über 200.000 Besucher