Saatgut und Frühjahrsputz: Hessenpark stellt Programm vor
Eine Tankstelle wird wieder aufgebaut, zudem können in einer Ausstellung ein uraltes Hebammen-Lehrbuch sowie Muttermilchschmuck bestaunt werden. Was es im Freilichtmuseum 2026 alles zu sehen gibt.
Neu-Anspach (dpa/lhe) - Eine alte Tankstelle wird eröffnet, eine historische Hausfrau verrät Tipps zum Frühjahrsputz und auch Gartenliebhaber kommen auf der Saatgutbörse auf ihre Kosten: Der Hessenpark in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) will auch dieses Jahr Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm locken. Zu den ersten Veranstaltungen gehöre die Eröffnung der Sonderausstellung «Herzschläge. Beginn und Abschied», die sich mit den existenziellen Themen Geburt und Tod auseinandersetze, sagte der Museumsleiter Jens Scheller. Gezeigt werden etwa Fotografien, aus Muttermilch hergestellter Schmuck und ein Lehrbuch für Hebammen aus dem 18. Jahrhundert.
Traditionell beginnt die Saison im Hessenpark am 1. März mit einer öffentlichen Führung durch den Museumsleiter. Auf dem rund 65 Hektar großen Gelände können über 110 Gebäude besichtigt werden, die von ihren früheren Standorten in Hessen weichen mussten und im Hessenpark wieder aufgebaut wurden. Dazu gehört eine alte Tankstelle aus Birstein (Main-Kinzig-Kreis) mit Zapfsäulen und Kassenhäuschen, die im Juni eröffnet werden soll.
Wiederaufbau wie original
Zudem werkeln die Handwerker derzeit etwa an dem originalgetreuen Wiederaufbau eines Hauses aus Mademühlen im Westerwald. Die Bewohner hätten in den 1950er Jahren relativ viel Geld in einem Preisausschreiben gewonnen, worüber viele Presseberichte erschienen seien, erklärte Scheller «Daher wissen wir ziemlich genau, wie es dort in der Stube aussah.»
Eine weitere Ausstellung in der neuen Saison beschäftigt sich etwa mit der NS-Herrschaft, und zwar unter dem Titel «Transport ins Ungewisse – Menschliche Fracht». Zudem präsentiert der Hessenpark Fotos aus seinem reichhaltigen Fundus, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Bandbreite reicht von Schnappschüssen aus dem Alltag bis hin zu arrangierten Familienporträts.
Insgesamt werden in dieser Saison acht der beliebten Bauernmärkte veranstaltet. Im Frühjahr wird zudem etwa zu Schauspielführungen, einer Vogelstimmenwanderung und einem Pflanzenmarkt eingeladen.
Über 200.000 Besucher
Im Jahr 2025 besuchten 209.775 Menschen das über 50 Jahre alte Museum. Das war ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von rund fünf Prozent. Zurückzuführen ist dieser laut Scheller auf den Verzicht auf eine Großveranstaltung, die in den Vorjahren noch stattgefunden hatte.