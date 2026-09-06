Saddaad gewinnt Großen Preis von Baden in Iffezheim

Iffezheim (dpa/lsw) - Der vier Jahre alte englische Hengst Saddaad hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim den 156. Großen Preis von Baden gewonnen. Unter Jockey Jack Mitchell sicherte er sich nach 2400 Metern den Sieg in dem mit 300.000 Euro dotierten Rennen gegen den aus Frankreich angereisten Parachutiste (Clement Lecoeuvre) und Bright Light (Benjamin Marie) als bestem deutschem Pferd im Rennen.

Favorit Giavellotto wurde vor 18.000 Zuschauern unter Billy Loughnane nur Vierter im Feld der sieben Teilnehmer.

Jockey Jack Mitchell feierte seinen wichtigsten Sieg im Rennsattel: «Ich habe noch nie ein solches Gruppe-I-Rennen in meiner Karriere gewonnen, war oft Zweiter und Dritter, aber ganz vorne noch nie.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum