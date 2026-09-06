Pferderennen

Saddaad gewinnt Großen Preis von Baden in Iffezheim

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim ist der Favorit im Großen Preis geschlagen. 18.000 Zuschauer sind dabei.

Saddaad gewinnt in Iffezheim den 156. Großen Preis von Baden. Foto: Uli Deck/dpa
Saddaad gewinnt in Iffezheim den 156. Großen Preis von Baden.

Iffezheim (dpa/lsw) - Der vier Jahre alte englische Hengst Saddaad hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim den 156. Großen Preis von Baden gewonnen. Unter Jockey Jack Mitchell sicherte er sich nach 2400 Metern den Sieg in dem mit 300.000 Euro dotierten Rennen gegen den aus Frankreich angereisten Parachutiste (Clement Lecoeuvre) und Bright Light (Benjamin Marie) als bestem deutschem Pferd im Rennen. 

Favorit Giavellotto wurde vor 18.000 Zuschauern unter Billy Loughnane nur Vierter im Feld der sieben Teilnehmer. 

Jockey Jack Mitchell feierte seinen wichtigsten Sieg im Rennsattel: «Ich habe noch nie ein solches Gruppe-I-Rennen in meiner Karriere gewonnen, war oft Zweiter und Dritter, aber ganz vorne noch nie.»

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Saddadd, den Roger Varian in Newmarket für Scheich Ahmed al Maktoum trainiert, erreichte beim zehnten Start den fünften Sieg seiner Laufbahn. Mitchell: «Er ist zum ersten Mal über 2400 Meter gelaufen, und er hat das bravourös gemeistert.»

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