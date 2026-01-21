Säugling schwer verletzt – Vater sitzt in Untersuchungshaft
Ein Baby wird schwer verletzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen richten sich gegen den Vater – er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.
Mühlheim (dpa/lhe) - Nachdem ein Säugling schwer verletzt wurde, wird gegen den Vater des Babys wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der 35-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidiums Südosthessen gemeinsam mitteilten.
«Bei der ärztlichen Untersuchung des wenige Monate alten Säuglings, der mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht wurde, konnten erhebliche Verletzungen festgestellt werden, die mutmaßlich auf eine körperliche Gewalteinwirkung hindeuten», hieß es. Das Kind, das am vergangenen Donnerstag ins Krankenhaus geflogen wurde, werde weiterhin intensivmedizinisch behandelt.
«Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht gegen den 35-jährigen Kindsvater», teilte die Behörden mit. Er sei in seiner Wohnung in Mühlheim am Mittwoch festgenommen worden. Laut den Angaben wurde er einem Haftrichter vorgeführt, dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.