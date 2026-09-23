Statistik

Säuglingssterblichkeit in Hessen weiter auf niedrigem Niveau

Nur noch 3,3 von 1.000 Babys starben 2025 vor ihrem ersten Geburtstag. Die Statistik zeigt, dass die ersten Lebenstage besonders kritisch sind.

In Hessen überleben heute deutlich mehr Säuglinge das erste Lebensjahr als noch vor Jahrzehnten. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
In Hessen überleben heute deutlich mehr Säuglinge das erste Lebensjahr als noch vor Jahrzehnten. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben 99,7 Prozent der Mädchen und 99,66 Prozent der Jungen in den Jahren 2023 bis 2025 ihren ersten Geburtstag erreicht. Wie das hessische Statistische Landesamt mitteilte, ist diese Entwicklung Teil eines langfristigen Rückgangs der Säuglingssterblichkeit. Seit Ende der 2000er Jahre liegt die Sterblichkeit stabil bei etwa drei bis vier Todesfällen je 1.000 lebendgeborenen Kindern. 

1946 starben noch 72,7 von 1.000 Lebendgeborenen vor ihrem ersten Geburtstag, 2025 waren es nur noch 3,3. Ein Großteil der insgesamt 172 Sterbefälle aus dem Jahr 2025 ereignete sich in den ersten 28 Lebenstagen. Davon starben 100 Säuglinge in der ersten Lebenswoche. 

Bei den Todesursachen entfielen im Jahr 2024 knapp die Hälfte auf Erkrankungen und Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Geburt. Weitere 31,55 Prozent gingen auf angeborene Fehlbildungen und Chromosomenanomalien zurück. Die Zahlen zu den Todesursachen für 2025 liegen voraussichtlich erst im vierten Quartal 2026 vor.

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