Umwelt

Säure aus Stahlwerk fließt in Gewässer

Wie viel von dem Gemisch über ein Rohr in den kleinen Fluss Diethölze gelangt ist, ist noch nicht klar. Auch nicht, warum es dazu kam.

Die Feuerwehr legte eine Sperre in das betroffene Gewässer. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr legte eine Sperre in das betroffene Gewässer. (Symbolbild)

Dillenburg (dpa/lhe) - Säure aus einem Stahlwerk in Dillenburg ist in den kleinen Fluss Diethölze geflossen und hat einen größeren Einsatz ausgelöst. Wie viel genau des Säuregemischs am Mittwochabend aus einem Rohr in das Gewässer gelangte, ist noch nicht klar, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. 

Die Feuerwehr legte eine Sperre, um eine weitere Verunreinigung auch der Dill, in die der kleine Fluss mündet, zu verhindern. Nun wird ermittelt, wie die Säure ausfließen konnte. Derzeit werde ein technischer Defekt an dem Rohr nicht ausgeschlossen.

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