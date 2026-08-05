Hier fließt ein Fluss unterirdisch weiter

Freiburg (dpa/lsw) - Wo sonst ein Fluss fließt, liegt nur noch trockenes Kiesbett: Die Dreisam ist bei March (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) trocken gefallen. Für dieses Phänomen gibt es eine natürliche Erklärung.

Die Dreisam wird hauptsächlich von Regen- und Schmelzwasser gespeist, wie es vom Regierungspräsidium Freiburg (RP) hieß. In langen, trockenen Sommern ohne nennenswerte Niederschläge sinken die Abflüsse, die Grundwasserstände fallen und Zuflüsse trocknen aus. Das verbleibende Wasser versickert unter die Erde und fließt dort in den sogenannten Dreisamschwemmfächer, den eiszeitlichen Geschiebeablagerungen der Dreisam. Erst bei Nimburg taucht der Fluss demnach wieder überirdisch auf.

Das Trockenfallen betreffe nicht nur die Dreisam – auch andere Schwarzwaldgewässer, die in die Rheinebene fließen, seien in langen Trockenphasen von dem Phänomen betroffen, so das RP.

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Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Schon mehrfach kam es zu diesem Phänomen.

Wasserentnahmen eingeschränkt

Die Folgen für die Natur sind laut RP erheblich. Lebensräume für Fische und wirbellose Kleinlebewesen fallen trocken, das Restwasser wird wärmer und sauerstoffarmer. Fische seien gestresst und anfälliger für Krankheiten, ein Fischsterben drohe. Wanderfische können den Fluss nicht mehr passieren. Auch für Anwohner schränkt sich der Naherholungswert deutlich ein: Wasserentnahmen müssen reduziert oder ganz eingestellt werden.