Toter an Dreisam entdeckt
Ein Freiburger Student wird vermisst. Die Polizei sucht per Hubschrauber - und findet einen Leichnam. Doch woran starb der Mann?
March/Freiburg (dpa/lsw) - Nach einem Leichenfund nahe dem Flusslauf der Dreisam geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen vermissten Studenten aus Freiburg handelt. Die Todesursache sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Der Leichnam solle rechtsmedizinisch untersucht werden. Es sei aber unklar, bis wann die Ergebnisse vorlägen.
Fahrrad steht am Fluss
Seine Eltern hatten einen 25 Jahre alten Studenten aus Freiburg am Wochenende als vermisst gemeldet. Laut Polizei hatten sie fast eine Woche lang keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn aufnehmen können. Zeugen hatten ihn zuletzt Ende Juni in der Universitätsbibliothek in Freiburg gesehen.
Am Samstag hatte eine Bekannte des Vermissten dessen Fahrrad abgeschlossen in Freiburg am Fluss Dreisam gefunden. Am Dienstag suchte die Polizei unter anderem mit Drohne und Fahrradgruppe den Bereich um den Fundort ab, die Suche blieb jedoch erfolglos.
Bei der heutigen Fortsetzung der Suche entlang der Dreisam war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach einem Zeugenhinweis entdeckten die Einsatzkräfte aus der Luft den leblosen Körper nahe dem Flusslauf bei March (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Laut Polizei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten Studenten.