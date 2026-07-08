Toter an Dreisam entdeckt

March/Freiburg (dpa/lsw) - Nach einem Leichenfund nahe dem Flusslauf der Dreisam geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen vermissten Studenten aus Freiburg handelt. Die Todesursache sei noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Der Leichnam solle rechtsmedizinisch untersucht werden. Es sei aber unklar, bis wann die Ergebnisse vorlägen.

Fahrrad steht am Fluss

Seine Eltern hatten einen 25 Jahre alten Studenten aus Freiburg am Wochenende als vermisst gemeldet. Laut Polizei hatten sie fast eine Woche lang keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn aufnehmen können. Zeugen hatten ihn zuletzt Ende Juni in der Universitätsbibliothek in Freiburg gesehen.

Am Samstag hatte eine Bekannte des Vermissten dessen Fahrrad abgeschlossen in Freiburg am Fluss Dreisam gefunden. Am Dienstag suchte die Polizei unter anderem mit Drohne und Fahrradgruppe den Bereich um den Fundort ab, die Suche blieb jedoch erfolglos.

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