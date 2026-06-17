Stromausfall legt Teile von Freiburg und Umgebung lahm
In und um Freiburg ist am Abend stellenweise der Strom ausgefallen. Der Energiebetreiber nennt den Grund dafür.
Freiburg (dpa/lsw) - In Freiburg und angrenzenden Gemeinden ist am Abend stellenweise der Strom ausgefallen. Betroffen waren in Freiburg Teile der Stadt südlich der Dreisam sowie die Gemeinden Horben und Au, wie die Polizei mitteilte. Zahlreiche Anrufe seien deshalb beim Notruf eingegangen.
Durch den Stromausfall waren demnach zwischenzeitlich mehrere Ampelanlagen im Stadtgebiet ausgefallen. Nach rund anderthalb Stunden war die Versorgung gegen 19.00 Uhr wiederhergestellt. Laut Energiebetreiber war ein defektes Kabel der Grund für die Störung. Anzeichen für eine vorsätzliche Beschädigung liegen nach Polizeiangaben nicht vor.