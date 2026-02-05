Stromausfall

Strom-Panne legt E-Auto-Ladesäulen in Stuttgart lahm

Ein Schaltfehler im Umspannwerk sorgt für einen kurzen Stromausfall – und legt Hunderte E-Auto-Ladesäulen in Stuttgart lahm. Welche Standorte betroffen sind.

In diesem Umspannwerk hat ein Mitarbeiter mit einem Schaltfehler einen Stromausfall in Stuttgart ausgelöst. Foto: Stefanie Järkel/dpa
In diesem Umspannwerk hat ein Mitarbeiter mit einem Schaltfehler einen Stromausfall in Stuttgart ausgelöst.

Stuttgart (dpa/lsw) - Von dem kurzen Spannungsabfall im Stuttgarter Stromnetz sind auch Teile der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies teilten die Stadtwerke Stuttgart (SWS) mit. Betroffen seien etwa 360 halböffentliche Ladepunkte der SWS im Stadtgebiet, überwiegend in den Stuttgarter Tiefgaragen und an städtischen Standorten. Die Wiederinbetriebnahme laufe, sämtliche Überprüfungen vor Ort sollten bis Freitag abgeschlossen sein. 

Nach Angaben des Netzbetreibers Netze Stuttgart dauerte der Spannungsabfall im Hochspannungsbereich gerade einmal 0,06 Sekunden. Grund für den Vorfall sei ein Schaltfehler eines Mitarbeiters in einem Umspannwerk von Stuttgart Netze gewesen. Eine Fremdeinwirkung sei ausgeschlossen.

