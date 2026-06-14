Saisonstart: Wo der Mohn im Werra-Meißner-Kreis blüht

Germerode/Grandenborn (dpa/lhe) - Millionen pink- und violettfarbene Mohnblüten locken wieder Tausende Wanderer in den nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Rund um das Dorf Germerode hat die Mohnblüte bereits begonnen. Gegen Ende kommender Woche soll es in Grandenborn soweit sein. «In Germerode haben wir bereits ein großes violettes Feld bis zum Horizont», sagte Claudia Krabbes, Sprecherin des Geo-Naturparks «Frau-Holle-Land». «Und wir freuen uns dann auf die pinkfarbenen Felder in Grandenborn.»

Die Mohnblüte im Werra-Meißner-Kreis ist alljährlich eine Touristenattraktion in der Region und ein beliebtes Fotomotiv. In Germerode wurden laut Krabbes auch in diesem Jahr wieder auf einigen Feldern früher blühende Sorten ausgesät. Sie blühen vor dem rosafarbenen Sommermohn, der jahrelang die einzige im Frau-Holle-Land angebaute Sorte war. Bereits am Fronleichnamswochenende waren daher vereinzelt Mohnblüten zu sehen gewesen.

Wanderungen, Planwagenfahrten und Mohnkino

Das Mohnprogramm in Germerode läuft daher bereits. In Grandenborn startet es am 19. Juni. Dort wird die pinkfarbene Mohnblüte Krabbes zufolge rund um die Sommersonnenwende am kommenden Wochenende erwartet. Neben Planwagenfahrten und Walking-Acts im Mohn gibt es unter anderem geführte Wanderungen und ein Mohnkino. Dort läuft tagsüber in Endlosschleife ein etwa 20 Minuten langer Film zum Mohn und zur Region, wo die Pflanzenart Tradition hat.

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Einer Sage nach zog die durch die Brüder Grimm bekanntgewordene Märchenfigur Frau Holle mit einem wilden Heer umher. Die Menschen stellten dem unheimlichen Zug Opfergaben bereit, um ihn milde zu stimmen. Darunter war auch die Lieblingsspeise der Frau Holle, der Mohn.

Mohnanbau auf rund 35 Hektar Fläche

Wer die Blütenpracht zu Fuß erkunden möchte, kann das auf zwei jeweils etwa vier Kilometer langen Mohnwanderwegen. Wegen des erforderlichen Fruchtwechsels auf den Äckern müssen sie in jedem Jahr neu geplant werden.

Foto: Swen Pförtner/dpa Während der Blühsaison führen ausgeschilderte Wanderwege durch die Mohnfelder und Blumenwiesen.

«Auf den Wegen, die durch die Mohnfelder und durch Blumenwiesen und Getreidefelder führen, laden Informationstafeln sowie Sitz- und Liegebänke zum Halt ein», so Krabbes. Bilder von dem Blütenmeer könne man besonders gut an den diversen Fotopunkten machen, darunter jeweils ein Bett im Mohnfeld in beiden Dörfern.

Auf rund 35 Hektar Fläche wurde der Mohn laut Krabbes zwischen Mitte und Ende März ausgesät. Das entspricht etwa der Größe von 49 Fußballfeldern. Die Blütezeit, während der sich pro Pflanze nacheinander täglich eine Knospe öffnet, wird voraussichtlich bis Ende Juni/Anfang Juli anhalten.

Ernte ab Mitte August

Nach dem Rückbau der Mohnwanderwege ab Mitte August wird geerntet. Laut Krabbes wird wieder ein Ertrag zwischen 500 und 1.000 Kilogramm Mohn pro Hektar erwartet. Etwa zehn Prozent der Ernte werden ihr zufolge zu Öl, der Rest zum Backen, Kochen, aber auch in Speiseeis und Seifen verarbeitet.