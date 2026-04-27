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Sally Özcan über neue Liebe: «Konnte mit mir nix anfangen»

Sally Özcan datet einen Mann, der sie anfangs gar nicht kannte. Warum sie für die ersten Dates sogar nach Frankreich auswich, verrät sie beim Grillen mit Johann Lafer.

Back-Influencerin Sally Özcan hat einen neuen Partner. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Back-Influencerin Sally Özcan hat einen neuen Partner. (Archivbild)

Bruchsal (dpa/lsw) - Back-Youtuberin Sally Özcan hat beim Grillen weitere Details über ihre inzwischen auch nicht mehr ganz so neue Liebe verraten. Ihr Partner, den sie auf einem Kindergeburtstag von gemeinsamen Freunden vor zwei Jahren kennengelernt hatte, habe zuvor noch nie von ihr gehört, sagte sie in der Radio-Show «Das große SWR3 Grillen» mit Star-Koch Johann Lafer. «Er kannte mich halt gar nicht. Er konnte mit mir gar nix anfangen.» 

Ihr Partner sei «ein Mensch, der halt gar nicht aus der Social-Media-Welt kommt und mich nicht kannte, und das war für mich einfach so schön».

Fürs Daten erst nach Frankreich 

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Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal «Sallys Welt» auf Youtube, 1,3 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Sie ist in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren. 

Dieser Bekanntheitsgrad habe auch das Kennenlernen ungewöhnlich schwierig gemacht, sagt die 37-Jährige. Anfangs sei es unangenehm gewesen, weil sie ihrem neuen Partner deswegen auch ungewöhnlichere Dating-Orte vorgeschlagen habe: «Hey, wir können doch das nächste Mal in Frankreich daten. Also, Hauptsache weit weg, damit mich keiner kennt», erzählte sie abseits des Grills.

Sie zeigt den Partner nur von hinten

Ihr Partner sei ein Jahr jünger als sie und habe noch keine eigenen Kinder, hatte Özcan bereits zuvor auf Youtube erzählt. Er sei bodenständig, er habe keine Kinder und einen sehr guten Job. Auf Instagram und Youtube zeigt sie ihren Liebsten allerdings nur von hinten. Demnach ist er größer als sie, hat ein großes Tattoo auf dem Rücken und kurze gewellte, dunkelblonde Haare. Özcan lebt nach eigenen Angaben seit mehr als zwei Jahren getrennt von ihrem Ehemann.

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