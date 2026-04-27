Sally Özcan über neue Liebe: «Konnte mit mir nix anfangen»

Bruchsal (dpa/lsw) - Back-Youtuberin Sally Özcan hat beim Grillen weitere Details über ihre inzwischen auch nicht mehr ganz so neue Liebe verraten. Ihr Partner, den sie auf einem Kindergeburtstag von gemeinsamen Freunden vor zwei Jahren kennengelernt hatte, habe zuvor noch nie von ihr gehört, sagte sie in der Radio-Show «Das große SWR3 Grillen» mit Star-Koch Johann Lafer. «Er kannte mich halt gar nicht. Er konnte mit mir gar nix anfangen.»

Ihr Partner sei «ein Mensch, der halt gar nicht aus der Social-Media-Welt kommt und mich nicht kannte, und das war für mich einfach so schön».

Fürs Daten erst nach Frankreich

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Özcan gehört zu den bekanntesten Back- und Koch-Youtuberinnen. Rund 2,2 Millionen Menschen folgen ihrem Kanal «Sallys Welt» auf Youtube, 1,3 Millionen Follower hat sie auf Instagram. Sie ist in Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren.

Dieser Bekanntheitsgrad habe auch das Kennenlernen ungewöhnlich schwierig gemacht, sagt die 37-Jährige. Anfangs sei es unangenehm gewesen, weil sie ihrem neuen Partner deswegen auch ungewöhnlichere Dating-Orte vorgeschlagen habe: «Hey, wir können doch das nächste Mal in Frankreich daten. Also, Hauptsache weit weg, damit mich keiner kennt», erzählte sie abseits des Grills.

Sie zeigt den Partner nur von hinten