Samurai-Schwert löst Einsatz in Hanau aus

Hanau (dpa/lhe) - Wegen eines Samurai-Schwerts ist die Polizei in Hanau ausgerückt. Eine Zeugin habe am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr gemeldet, dass ein Mann mit Schwert im Hauptbahnhof unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den 20-Jährigen antrafen, trug dieser das Schwert auf dem Rücken. Die Beamten stellten fest, dass es stumpf war. Der 20-Jährige habe angegeben, das Schwert in Frankfurt gekauft zu haben und es zu Hause als Dekoration verwenden zu wollen.