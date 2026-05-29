Deko statt Waffe

Samurai-Schwert löst Einsatz in Hanau aus

Ein junger Mann läuft mit einem Samurai-Schwert auf dem Rücken durch den Hauptbahnhof in Hanau. Einer Passantin ist nicht wohl damit, sie alarmiert die Polizei.

Die Polizei war in Hanau im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Die Polizei war in Hanau im Einsatz. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Wegen eines Samurai-Schwerts ist die Polizei in Hanau ausgerückt. Eine Zeugin habe am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr gemeldet, dass ein Mann mit Schwert im Hauptbahnhof unterwegs sei, teilte die Polizei mit. Als die Beamten den 20-Jährigen antrafen, trug dieser das Schwert auf dem Rücken. Die Beamten stellten fest, dass es stumpf war. Der 20-Jährige habe angegeben, das Schwert in Frankfurt gekauft zu haben und es zu Hause als Dekoration verwenden zu wollen.

Die Beamten stellten das Schwert sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den 20-Jährigen ein. Er habe nicht gewusst, dass das Schwert auf Passanten beunruhigend wirken könne, teilte die Polizei mit.

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