Sanierung am Gambacher Kreuz: So umfahren Sie die Sperrungen

Gambach (dpa/lhe) - Autofahrer auf den Autobahnen 5 und 45 müssen ab dem 1. Juli am Gambacher Kreuz im Wetteraukreis deutlich mehr Zeit einplanen. Wegen einer mehrwöchigen Sanierung werden wichtige Verbindungsrampen nacheinander voll gesperrt, wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH mitteilte. Wer das Autobahnkreuz passieren muss, sollte demnach auf die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen ausweichen.

Abhängig von Fahrtrichtung und Zeitraum müssen sich Autofahrer demnach auf verschiedene Ausweichrouten einstellen.

Von der A5 kommend auf die A45 Richtung Hanau

Wer auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel auf die A45 in Richtung Hanau wechseln will, steht vom 1. bis zum 12. Juli vor einer gesperrten Rampe. Die Umleitung U21 führt ab der Anschlussstelle Butzbach über Landstraßen zur Anschlussstelle Münzenberg. Auf der A45 selbst würden die beiden Fahrstreifen in Richtung Hanau verengt, hieß es.

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Von der A45 kommend auf die A5 Richtung Kassel

Vom 15. bis zum 26. Juli wird der Abschnitt von der A45 in Fahrtrichtung Dortmund auf die A5 Richtung Kassel gesperrt. Die Umleitung U97 bringt die Autofahrer den Angaben zufolge ab der Anschlussstelle Münzenberg über Landstraßen zur Anschlussstelle Butzbach. Von dort geht es zurück auf die A5. Die beiden Fahrstreifen auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund würden ebenfalls verengt, so die Autobahn GmbH.

Von der A45 kommend auf die A5 in Richtung Basel

Die letzte Baumaßnahme betrifft die A45 in Fahrtrichtung Hanau zur A5 in Fahrtrichtung Basel ab dem 28. Juli um 09.30 Uhr. Die beiden Fahrstreifen sollen verengt werden. Dabei werde die Abfahrt zur A5 etwas verkürzt. Autofahrer müssen bis zum 4. August um 15.30 Uhr dafür mehr Zeit einplanen.

Warum die Maßnahmen notwendig sind