Autofahrern dürften die chaotischen Zustände noch gut in Erinnerung sein, die es bei der Sanierung eines Teilstücks der A 659 bei Weinheim vor zwei Jahren gab. Wer geglaubt hat, damit sei es getan, der irrt. Die Baustellen kommen wieder zurück: In den kommenden beiden Jahren soll nämlich die A 5 am Weinheimer Kreuz saniert werden. Das teilte die Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, jetzt auf Anfrage der Weinheimer Nachrichten mit. Ein Schwerpunkt des umfangreichen Gesamtprojekts ist dabei die Ertüchtigung der in den 1960er-Jahren hergestellten Überführungsbauwerke im Bereich des Autobahnkreuzes. Dabei handelt es sich um die Überführung der A 5 über die A 659 sowie die Überführung der A 5 über die RNV-Strecke. Auch die Brücken über zwei Gemeindestraßen südlich des Weinheimer Kreuzes sind betroffen.