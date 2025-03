Weinheim: Start der zweijährigen Großbaustelle auf der A5

Weinheim. Wer derzeit über das Weinheimer Kreuz fahren muss, hat es sicherlich schon bemerkt. Noch bis voraussichtlich Freitag werden auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe Verkehrssicherungsmaßnahmen für das Bauprojekt A5/A659 der Autobahn GmbH des Bundes eingerichtet. „Die Arbeiten in die entgegengesetzte Richtung, also Richtung Frankfurt, folgen in der kommenden Woche“, bestätigte Petra Hentschel von der Autobahn GmbH auf Nachfrage. „Dann wird es zwei verengte Fahrstreifen je Fahrbahn geben.“