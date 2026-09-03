Sanierungsstau an Hochschulen wird Thema im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Sanierungsbedarf an hessischen Hochschulen ist groß - aber das Geld ist knapp. Über die Auswirkungen der Haushaltsnot auf den Hochschulbau wollen die Abgeordneten im hessischen Landtag heute (10.00 Uhr) in Wiesbaden debattieren. Vertreter der Opposition hatten kritisiert, dass die Laufzeit des Hochschulbauprogramms des Landes, «Heureka», gestreckt werden soll.

Die damit verbundene Halbierung der Hochschulbaumittel für die Jahre 2027 bis 2036 sei ein Tiefpunkt in der Hochschulpolitik von CDU und SPD, hieß es aus der Grünen-Fraktion. Die Opposition bezifferte den Bau- und Sanierungsstau an Hessens Hochschulen auf mindestens 2,69 Milliarden Euro. Zu den weiteren Themen am dritten und letzten Plenartag in dieser Woche zählt der Hitzeschutz etwa in Kitas, Schulen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.