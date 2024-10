Sattelzug kippt auf A3 um und verliert verpackte Bettwäsche

Niedernhausen (dpa/lhe) - Mit etwa acht Tonnen verpackter Bettwäsche auf Paletten an Bord ist ein Sattelzug auf der Autobahn 3 bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) umgekippt. Ein Teil der Ladung sei dabei auf die Fahrbahn geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer verletzte sich demnach am Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rund neun Stunden lang war der Verkehr auf der A3 demnach in Richtung Frankfurt beeinträchtigt - teils mit bis zu sieben Kilometern Stau.