SC Freiburg hat neuen Hauptsponsor
Ein Software-Unternehmen wird neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Der Bundesligist soll deutlich mehr Geld erhalten.
Freiburg (dpa) - Der Software-Anbieter Lexware wird neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Das für seine Buchhaltungsprogramme bekannte Unternehmen aus Freiburg werde zur neuen Saison Nachfolger der Firma Jobrad, die ihr Engagement wie bereits angekündigt in dieser Form im Sommer beendet. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit.
Schätzung: Bis zu acht Millionen Euro pro Saison
Nach Informationen der «Bild» zahlt Lexware pro Saison etwa sieben bis acht Millionen Euro an den Sport-Club. Das ist deutlich mehr als die rund fünf Millionen Euro, die der Europa-League-Teilnehmer laut früheren Medienberichten von Jobrad bekommen soll. Der Verein selbst machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur finanziellen Höhe des Sponsorings Angaben.
Das zur Haufe-Gruppe gehörende Unternehmen bietet kaufmännische Software für Freiberufler, Selbstständige und mittelständische Unternehmen an. Es engagiert sich seit 1999 beim Sport-Club, seit 2023 unter anderem beim Ärmelsponsoring des Bundesliga-Teams. Jobrad bleibt dem SC als Premiumpartner erhalten.