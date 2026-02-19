SC Freiburg hat neuen Hauptsponsor

Freiburg (dpa) - Der Software-Anbieter Lexware wird neuer Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Das für seine Buchhaltungsprogramme bekannte Unternehmen aus Freiburg werde zur neuen Saison Nachfolger der Firma Jobrad, die ihr Engagement wie bereits angekündigt in dieser Form im Sommer beendet. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Schätzung: Bis zu acht Millionen Euro pro Saison

Nach Informationen der «Bild» zahlt Lexware pro Saison etwa sieben bis acht Millionen Euro an den Sport-Club. Das ist deutlich mehr als die rund fünf Millionen Euro, die der Europa-League-Teilnehmer laut früheren Medienberichten von Jobrad bekommen soll. Der Verein selbst machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur finanziellen Höhe des Sponsorings Angaben.