Fußball-Bundesliga

SC Freiburg sucht neuen Hauptsponsor

Nach drei Jahren endet die Hauptpartnerschaft zwischen dem SC Freiburg und JobRad. Das Leasingunternehmen hatte Anfang November angekündigt, Stellen zu streichen.

Noah Atubolu und der SC Freiburg werden ab der kommenden Saison mit einem neuen Trikotsponsor auflaufen. Foto: Harry Langer/dpa
Noah Atubolu und der SC Freiburg werden ab der kommenden Saison mit einem neuen Trikotsponsor auflaufen.

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg wird von der kommenden Saison an mit einem neuen Sponsor auf den Trikots auflaufen. JobRad werde nach dieser Spielzeit und nach dann drei Jahren nicht mehr Haupt- und Trikotsponsor sein, teilte der badische Fußball-Bundesligist ebenso wie das Leasingunternehmen mit. Die Nachfolge ist noch unklar. Der Club befindet sich nach eigenen Angaben in Gesprächen. 

JobRad wird dem SC als Partner aber nicht komplett verloren gehen, sondern ihn vom 1. Juli an als Premiumpartner weiter unterstützen. Seit dem Sommer 2022 ist das Freiburger Unternehmen ein Sponsor der Breisgauer. 

Zur Saison 2023/24 hatten der Erstligist und das Unternehmen eine «mehrjährige Partnerschaft» als Haupt- und Trikotsponsor abgeschlossen, ohne die Laufzeit zu benennen. JobRad hatte damals den britischen Online-Autohändler Cazoo abgelöst, der die Zusammenarbeit wegen des Rücktritts aus dem EU-Markt beendet hatte.

JobRad hatte Stellenabbau angekündigt

Im November hatte das Leasingunternehmen angekündigt, dass rund ein Fünftel der Stellen wegfallen solle. Auf die Frage, ob das Ende als Hauptsponsor mit dem Sparprogramm zusammenhänge, antwortete das Unternehmen nun: JobRad befinde sich «in einer Phase der Transformation» und entwickele seine «Marketing-Schwerpunkte entsprechend der Marktlage und der Unternehmensstrategie regelmäßig weiter. In diesem Zuge wird es künftig andere Schwerpunkte im Marketing geben.»

Nach eigenen Angaben verdreifachte das Unternehmen dank der Zusammenarbeit mit dem SC seine Bekanntheit.

