SC St. Tönis empfängt Frankfurt in Krefelder Grotenburg
Der SC St. Tönis tritt zum ersten Mal im DFB-Pokal an und trifft dabei gleich auf Bundesligist Eintracht Frankfurt. Dafür ist ein Umzug notwendig.
Tönisvorst/Krefeld (dpa) - Der Fünftligist SC St. Tönies empfängt den Bundesligisten Eintracht Frankfurt in der ersten Runde im DFB-Pokal in der Krefelder Grotenburg. Das Stadion liege nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft, sondern erfülle die Anforderungen und stelle mit einer Kapazität von rund 10.800 Zuschauern den passenden Rahmen für ein stimmungsvolles Pokalspiel dar, hieß es in einer Mitteilung des Oberligisten.
«Die Grotenburg bietet den würdigen Rahmen für einen besonderen Pokalabend. Wir hoffen natürlich auf ein ausverkauftes Stadion, eine großartige Atmosphäre und die Unterstützung zahlreicher Fans aus Tönisvorst und der gesamten Region» sagte Lukas Moes, Vorstandsmitglied des SC St. Tönis. Die Partie wird am Freitag, 21. August, um 18:00 Uhr ausgetragen. Die Krefelder Grotenburg ist die Heimspielstätte des Ligarivalen KFC Uerdingen.